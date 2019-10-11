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ПсковГУ и финское общество «Mosaiikki» начали работу по созданию русскоязычного Центра образования в Финляндии

ПсковГУ официально начал работу по созданию в Финляндии Центра открытого образования на русском языке имени князя Александра Невского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Партнером ПсковГУ в проекте выступает общество «Mosaiikki», которое находится в городе Ювяскюля. Именно на базе «Mosaiikki» планируется проведение занятий по русскому языку и русской культуре для финноговорящих слушателей и соотечественников, проживающих в Финляндии.

Общество «Mosaiikki» занимается помощью иммигрантам в Финляндии по адаптации и интеграции, оказывает влияние на уменьшение отстранённости и отчуждения между коренными жителями и переселенцами.

В рамках проекта в Ювяскюля будут проведены и мероприятия культурно-просветительского характера, направленные на популяризацию русского языка, российского образования и культуры.

Филологи ПсковГУ окажут коллегам из Финляндии методическую поддержку в реализации образовательных программ и культурно-просветительских мероприятий, а сам Центр будет постепенно оснащен необходимым оборудованием и учебными материалами.

Напомним, проект реализуется в рамках гранта министерства просвещения Российской Федерации, выделенного на реализацию мероприятий, направленных на полноценное развитие и функционирование русского языка.