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Ориентиры на будущий год озвучил министр науки и высшего образования на совещании с ректорами вузов

В рамках ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в совещании под руководством министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Главной темой выставки и совещания в частности в этом году стало обсуждение итогов первого года реализации национальных проектов «Наука» и «Образование». «Первый год реализации национальных проектов еще не завершен, но планы очень амбициозны – и с точки зрения объема вовлечения индустриальных партнеров, и по количеству проектов, связанных с развитием кадровых компетенций исследователей. Нам нужно обсудить с университетами, научными организациями и индустриальными партнерами предварительные итоги и дать им профессиональную оценку», - заявил Михаил Котюков.

Наталья Ильина рассказала, что на совещании также прозвучали ориентиры на ближайший год. Это трудоустройство выпускников, повышение уровня студентов – внебюджетники также должны поступать в университет с высокими баллами ЕГЭ, инновационная работа со школьниками и, конечно, включенность университетов в празднование юбилея Великой Победы. «Речь не только и не столько о массовых мероприятиях. Речь о проведении научных исследований, наполнении образовательных программ», - подчеркнула врио ректора.

«2020 год - год юбилея Победы. Рассчитываю, что университеты будут по-настоящему в авангарде всех мероприятий, которые будут проводиться», - обратился Михаил Котюков к ректорам вузов. Речь идет и о включении темы в образовательные программы вузов, исследовательские проекты, и об организации работы различных студенческих и волонтерских движений. «Мы очень рассчитываем, что вы можете стать нашей настоящей опорой в тех регионах, в которых вы находитесь», - добавил министр.