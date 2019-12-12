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Пилотную площадку «Академии нескучных наук» для детей запустил ПсковГУ

ПсковГУ и общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» начали реализацию научно-образовательного проекта «Мир нескучных наук». В Псковском гуманитарном лицее прошли первые занятия «Академии нескучных наук» по математике и химии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

25 учащихся 5 класса вместе с классным руководителем Юлией Карпенко и родителями постигали тайны химических реакций и мир чисел. Занятия проводили преподаватели ПсковГУ Светлана Александрова и Татьяна Гаваза, лаборант кафедры химии Валентина Малинина и студенты 1 и 2 курсов Института математического моделирования и игропрактики.

Татьяна Гаваза рассказала школьникам об университете, о проекте, предстоящих занятиях, ожидаемых результатах обучения и пожелала успехов в освоении нескучных наук.

По словам руководителя Центра развития кадрового потенциала и начальник управления коммуникаций в сфере общего образования ПсковГУ Дмитрия Лобарева первые занятия в «Академии нескучных наук» начались со знакомства с самими науками, физкульт-минутки и распределения «студентов» по двум школам: «Школа мантейн» и «Школа химикус».

В школе математиков дети познакомились с фигурными числами. В ходе научной беседы они попробовали сами сформулировать их определения и представить эти числа в виде «живых» фигур, найти эти числа в окружающем нас мире. В школе химиков учащиеся наблюдали за химическими реакциями и выступали в роли исследователей: изучали химические вещества, описывали результаты реакций, участвовали в проведении опытов.

В конце занятий студенты «Академии нескучных наук» сдали мини-зачет.

13 декабря пройдут занятия по физике и информатике, где дети будут проводить занимательные опыты и учиться программированию на языке Scratch.

Добавим, что при реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.