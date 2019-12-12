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Советник президента Владимир Толстой в компании студентов ПсковГУ прогуляется по городу

Студенты Псковского государственного университета прогуляются по Пскову вместе с советником президента России Владимиром Толстым в рамках II Международной научно-практической конференции «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0» пройдет в ПсковГУ 19 декабря .

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Российского общества преподавателей русского языка и литературы, советник президента Российской Федерации, председатель Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Владимир Толстой прибудет в Псков 19 декабря и выступит на пленарном заседании.

Студенты ПсковГУ подготовили для членов правления РОПРЯЛ экскурсию по городу. Владимир Толстой, который значительную часть своей жизни посвятил музейному делу, прогуляется в сопровождении студентов по историческим местам Пскова.

Отметим, Владимир Толстой – один из организаторов съездов потомков Льва Толстого. Эти встречи объединяют свыше двухсот потомков великого писателя, живущих в России и других странах.

Напомним, в 2019 году ПсковГУ повторно включен министерством образования и науки РФ в перечень организаций, уполномоченных на проведение государственного тестирования по русскому языку для иностранцев. Кроме тестирования, специалисты ПсковГУ активно сотрудничают с московскими и петербургскими коллегами: проводят совместные исследования, разрабатывают новые цифровые решения для РКИ.