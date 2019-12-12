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Родительское собрание «Первая сессия» пройдет для родителей первокурсников ПсковГУ

Родительское собрание «Первая сессия» пройдет 26 декабря с 17:00 до 19:00 в главном корпусе Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.



Директора всех 6 институтов вуза будут ждать родителей первокурсников ПсковГУ по адресу пл. Ленина, д. 2 с 5 до 7 вечера. Это уникальная возможность познакомиться лично с преподавателями и руководством, получить ответы на все интересующие вопросы и спокойно вступить в новый год и новый учебный семестр.



Для личной встречи с ректором или одним из проректоров (по учебной, научной, международной деятельности, работе с молодёжью, общим вопросам) необходимо отправить заявку на почту rector@pskgu.ru (обязательно указав ФИО, желательное время 26 декабря с 17:00 до 19:00 и контактный телефон).



«Если вы живёте в другом городе или по какой-то причине не сможете присутствовать лично, есть возможность задать вопрос дистанционно - на почту rector@pskgu.ru. Ответы будут размещены в официальных группах ПсковГУ в социальных сетях», - пояснили в вузе.