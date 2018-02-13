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Центр Пскова и Завеличье встали в пробках из-за ДТП на Ольгинском мосту

В центральной части Пскова и на Завеличье серьезно затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия на Ольгинском мосту.

Как сообщают корреспонденты Псковской Ленты Новостей, в настоящее время инспекторы ГИБДД регулируют движение на площади Ленина, ограничивая проезд транспорта при повороте на мост. На месте ДТП, где ранее был насмерть сбит пешеход, продолжаются следственные действия.

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Также серьезно затруднено движение на Рижском проспекте и ряде улиц Завеличья при движении в сторону Центра.

Как сообщалось ранее, в Пскове насмерть сбит пешеход. По информации ГИБДД Пскова, наезд произошел в 17.57. На Ольгинском мосту водитель автомашины «Шкода Октавия», молодой человек 1997 года рождения совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.

Автомобиль двигался в крайней правой полосе от пл. Ленина в сторону улицы Горького. Личность погибшего устанавливается. Свидетелей произошедшего, обладателей записей видеорегистраторов просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 72-76-75 (дежурная часть ГИБДД г. Пскова)