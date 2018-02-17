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Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается

В Пскове насмерть сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел сегодня в 17.57.

На Ольгинском мосту водитель автомашины «Шкода Октавия», молодой человек 1997 года рождения совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на места.

Автомобиль двигался в крайней правой полосе от пл. Ленина в сторону улицы Горького.

Личность погибшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.

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Одна полоса закрыта для движения. Затруднено движение.

Свидетелей произошедшего, обладателей записей видеорегистраторов просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 72-76-75 (дежурная часть ГИБДД г. Пскова)