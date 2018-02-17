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Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове

Мужчина сбит на Ольгинском мосту в Пскове легковым автомобилем. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Потерпевший лежит на проезжей части. На место прибыла бригада «скорой помощи».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мужчина скончался на месте. По предварительным данным, он перебегал дорогу в неположенном месте.

Сильно затруднено движение как на повороте направо на мост с площади Ленина от Советского моста, так и на повороте налево на мост от Октябрьской площади. На месте работает сотрудник ГИБДД, который регулирует транспортный поток.