←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дороги - под пристальное внимание!
Шел, упал, очнулся...
Пересдача для всех
Выгодное предложение от «Псков-Лады»
122 тысячи машин
осаго падает
январский проездной дешевле
Зайцев на мороз!?
Три новых светофора
как рулить в гололед
Минус один кирпич
137 несчастных пешеходов
смертельное дтп на Рижском
ещё ДТП 17.02.2018 18:3948 Михаил Ведерников поручил провести комплексную проверку причин ДТП с участием автобуса с детьми из Пскова 06.03.2018 09:3311 Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы 06.03.2018 08:561 Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена 06.03.2018 08:0964 Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 05.03.2018 18:5019 Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается 05.03.2018 18:0548 Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове

06.03.2018 08:09|ПсковКомментариев: 64

Сообщество «Убитые дороги Пскова» в своей группе в соцсети ВКонтакте опубликовало видео вчерашнего ДТП в Пскове. На видеозаписи запечатлен момент, как пешеход пытается перебежать на другую сторону Ольгинского моста и оказывается сбитым автомашиной.

 

Напомним, 5 марта в 17.57 на Ольгинском мосту водитель автомашины «Шкода Октавия», молодой человек 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.

Автомобиль двигался в крайней правой полосе от пл. Ленина в сторону улицы Горького.

 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 64Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 2150 человек
Сюжет: На Ольгинском мосту насмерть сбит пешеход Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове Центр Пскова и Завеличье встали в пробках из-за ДТП на Ольгинском мосту Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.03.2018, 13:460 Для внепланового ремонта ям на дорогах, не всегда нужно объявлять конкурс - Ольга Милонаец 06.03.2018, 12:503 Псковичи просят заасфальтировать проезд между домами №17 по улице Гоголя и №26 по Октябрьскому проспекту 06.03.2018, 12:050 Михаил Ведерников проехал по готовой части основного путепровода в Великих Луках 06.03.2018, 11:540 В Великих Луках задержали водителей иномарок, которые садились за руль в нетрезвом виде
06.03.2018, 09:440 Правительство до 15 августа ждет предложения по применению инфраструктурной ипотеки при строительстве дорог 06.03.2018, 09:3311 Водитель, сбивший насмерть пешехода на Ольгинском мосту, получил травмы 06.03.2018, 08:561 Личность погибшего на Ольгинском мосту пешехода пока не установлена 06.03.2018, 08:0964 Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове
05.03.2018, 18:5817 Центр Пскова и Завеличье встали в пробках из-за ДТП на Ольгинском мосту 05.03.2018, 18:5019 Личность погибшего пешехода на Ольгинском мосту устанавливается 05.03.2018, 18:0548 Мужчина сбит насмерть на Ольгинском мосту в Пскове 05.03.2018, 17:5325 Интерактив: К чему ремонт?
05.03.2018, 17:130 LADA Granta по цене от 323 910 рублей можно приобрести в марте в автосалоне «Псков-Лада» 05.03.2018, 08:540 Пешеход пострадал в ДТП в великолукской деревне Малахово 04.03.2018, 18:261 В понедельник на трассе Р-23 будет ограничено движение в связи с дорожными работами 04.03.2018, 16:531 Эксперты назвали самые популярные в России китайские автомобили
02.03.2018, 19:102 Пандусами и кнопками вызова оборудованы здания подразделений ГИБДД в Псковской области 02.03.2018, 17:371 Два ВАЗа столкнулись на Инженерной 02.03.2018, 17:292 Фура попала в ДТП на Гдовском шоссе 02.03.2018, 16:530 В Себеже юные участники дорожного движения приготовили для своих мам необычные поздравления
02.03.2018, 14:350 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на проспекте Энтузиастов 02.03.2018, 10:460 Пассажирка Hyundai получила незначительные травмы в результате ДТП на улице Труда 02.03.2018, 08:482 В Великих Луках девочка оказалась под колесами иномарки и попала в хирургию 01.03.2018, 14:208 «Нива» приставов врезалась в учебный «Хендай» на улице Труда в Пскове
01.03.2018, 12:582 Мобильный комплекс фотовидеофиксации сегодня подстерегает водителей на Запсковье 01.03.2018, 12:372 Дороги должны быть постоянно в центре внимания региональных и местных властей - Путин 01.03.2018, 10:533 Массовые проверки ждут водителей на дорогах Пскова 2 марта 01.03.2018, 09:050 Пожилой водитель «семерки» не уступил дорогу в Дновском районе и оказался в больнице
01.03.2018, 08:1919 Фотофакт: На Звездной сегодня ждут открытие нового катка 01.03.2018, 08:064 Две женщины не поделили дорогу в Великолукском районе 28.02.2018, 17:310 На дороге нет места суете и спешке, напоминают псковским пешеходам в ГИБДД 28.02.2018, 10:380 В Новосокольниках остановили нетрезвого водителя, который повторно сел за руль пьяным
28.02.2018, 09:465 Припаркованные машины сотрудников «Великолукского мясокомбината» затрудняют пешеходам проход по улице Малышева 28.02.2018, 09:282 Прокуратура потребовала организовать пешеходные переходы у порховских школ 27.02.2018, 15:520 За 26 февраля в Псковской области ДТП с пострадавшими не зарегистрировано 27.02.2018, 15:160 Дорожные службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» мобилизованы для работы в усиленном режиме в период аномальных морозов в Псковской области
27.02.2018, 14:154 Компактный городской автомобиль KIA Picanto X-Line новой версии можно приобрести в автосалоне «Прагматика» в Пскове 27.02.2018, 11:200 Судимого великолучанина задержали за попытку снять колеса с чужой «семерки» 27.02.2018, 10:454 К году ограничения свободы приговорили псковича за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности 27.02.2018, 09:425 Два легковых автомобиля столкнулись на площади Ленина в Пскове
26.02.2018, 14:523 УГИБДД напоминает псковичам о возможности оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% 26.02.2018, 12:490 Полиция ищет свидетелей столкновения автомашин на перекрестке улиц Западной и Коммунальной 26.02.2018, 12:070 Женщина получила незначительные травмы в результате ДТП напротив «Максимуса» 26.02.2018, 12:009 Из-за несоблюдения дистанции мост 50-летия Октября в Пскове стоял в пробке утром 26 февраля
26.02.2018, 11:311 На великолукском путепроводе завершен монтаж ограждений 26.02.2018, 09:590 «ВАЗ» и «Хендай» столкнулись на Завеличье 26.02.2018, 09:242 На трассе в Псковском районе автобус с пассажирами попал в аварию 25.02.2018, 11:144 Почти 550 млрд рублей потратили россияне на автомобили премиум-класса в 2017 году
25.02.2018, 10:023 Водителей в Пскове сегодня ждут массовые проверки 24.02.2018, 21:0712 Псковичей предостерегают от дачи взяток сотрудникам ГИБДД 24.02.2018, 18:1418 Интерактив: Паркуюсь, как хочу 23.02.2018, 19:531 Повторно севший за руль нетрезвым великолучанин задержан сотрудниками ГИБДД
23.02.2018, 19:185 В Великолукском районе иномарка протаранила металлическое ограждение моста и упала вниз 23.02.2018, 12:416 «Мерседес» попал в ДТП напротив «Максимуса» в Пскове 23.02.2018, 11:523 Вечером 23 февраля в Пскове пройдут массовые проверки водителей 22.02.2018, 18:301 Уголовное дело возбуждено в отношении опочанина, который повторно сел за руль пьяным
22.02.2018, 16:0814 Водитель такси врезалась в автобус в Пскове 22.02.2018, 15:501 ДТП на Коммунальной – заняты две полосы 22.02.2018, 14:420 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Поземского 22.02.2018, 11:450 Больших побед и реализации планов желает «Глэдис» псковичам в День защитника Отечества
22.02.2018, 11:390 Более 8 км региональных дорог будет отремонтировано в этом году в Порховском и Дедовичском районах 22.02.2018, 10:085 В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра 22.02.2018, 10:000 24 раза за неделю псковские спасатели выезжали на ДТП 22.02.2018, 09:500 УАЗ и микроавтобус столкнулись на улице Леона Поземского в Пскове
22.02.2018, 09:370 4 человека погибли и 33 были ранены на дорогах в Куньинском районе в 2017 году 22.02.2018, 09:270 ДТП с участием фуры затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 22.02.2018, 09:210 За минувшие сутки ДТП с пострадавшими в Псковской области не зарегистрировано 21.02.2018, 20:015 Российский союз автостраховщиков отнес Псковскую область к беспроблемным регионам по ОСАГО
21.02.2018, 17:308 ГИБДД снова предлагает ввести двустороннее движение в Пскове на улице Текстильной 21.02.2018, 17:115 Временный запрет поворота с Октябрьского проспекта налево на улицу Некрасова в сторону ул. Советской станет постоянным 21.02.2018, 16:4455 Госавтоинспекция предлагает запретить движение прямо по улице Горького через перекресток с Рижским проспектом в сторону радиозавода 21.02.2018, 16:196 В Пскове ограничат парковку транспорта на улице Розы Люксембург
21.02.2018, 15:406 Ограничить взъезд грузовиков на Комсомольскую площадь просит псковичка 21.02.2018, 13:009 Администрация Пскова планирует открыть автобусное движение по маршруту: Инженерная - Юности - Звездная ориентировочно в конце 2018 года 21.02.2018, 09:280 11 человек погибли за год на дорогах Великолукского района 21.02.2018, 08:440 Две фуры столкнулись на автодороге Порхов - Успение
20.02.2018, 18:213 Три автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 20.02.2018, 17:513 ДТП на улице Труда затрудняет движение в центр Пскова 20.02.2018, 15:0615 За год в Псковской области планируется отремонтировать 182 км федеральных трасс 20.02.2018, 14:120 До 25 февраля в ДЦ «Псков-Лада» проходит неделя выгодных покупок автомобилей LADA
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru