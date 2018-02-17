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Опубликовано видео смертельного ДТП на Ольгинском мосту в Пскове

Сообщество «Убитые дороги Пскова» в своей группе в соцсети ВКонтакте опубликовало видео вчерашнего ДТП в Пскове. На видеозаписи запечатлен момент, как пешеход пытается перебежать на другую сторону Ольгинского моста и оказывается сбитым автомашиной.

Напомним, 5 марта в 17.57 на Ольгинском мосту водитель автомашины «Шкода Октавия», молодой человек 1997 года рождения, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.

Автомобиль двигался в крайней правой полосе от пл. Ленина в сторону улицы Горького.