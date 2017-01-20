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В России создается медцентр для научных исследований и оказания помощи в области неврологии и сердечно-сосудистых заболеваний : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В России создается медцентр для научных исследований и оказания помощи в области неврологии и сердечно-сосудистых заболеваний

21.01.2017 10:20 ПЛН, Псков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта, сообщает в субботу официальный сайт правительства России.

«Подписанным распоряжением создается федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта" Минздрава России», - говорится в сообщении.

Ввести центр в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2017 года.

Отмечается, что в этом лечебно-научном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в области биомедицины, цереброваскулярной патологии и инсульта; оказываться первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь пациентам с неврологической, нейрохирургической и сердечно-сосудистой патологией.

Источник: Псковская Лента Новостей


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