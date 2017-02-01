Около 700 онкобольных в Псковской области стоят на учете с двумя и более локализациями рака

Те пациенты, у которых когда-либо было выявлено онкозаболевание, пожизненно стоят на учете в онкодиспансере. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 2 февраля сообщила заместитель главного врача по организационно-методической работе Псковского онкоцентра Тамара Боровцова.

Около 700 онкобольных в Псковской области стоят на учете с двумя и более локализациями рака. В связи с этим Тамара Боровцова настоятельно рекомендует тем, кто вылечил онкозаболевание, хотя бы раз в год проходить обследование.

Самый опасный период - 5 лет после выявления заболевания. В течение него онколог контролирует, нет ли рецидива.

Также Тамара Боровцова настоятельно рекомендует жителям Псковской области проходить диспансеризацию, и не формально, а обстоятельно.

Источник: Псковская Лента Новостей