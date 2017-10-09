Главный внештатный онколог СЗФО констатировал наличие в Псковской области проблемы ранней диагностики рака

В актовом зале администрации Псковской области начал работу семинар, посвященный вопросам профилактики и лечения онкологических заболеваний. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие проходит в режиме видеоконференцсвязи, в его работе участвуют главные врачи медицинских организаций, заместители главных врачей, врачи-онкологи, врачи первичного звена, врачи общей практики, хирурги, участковые терапевты.

Проводит семинар председатель Госкомитета здравоохранения Псковской области Игорь Потапов. В числе основных докладчиков - директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова», главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, доктор медицинских наук, профессор Алексей Беляев, который накануне приехал с рабочим визитом в Псковскую область.

Свой доклад он построил на основе того, что успел увидеть за два дня пребывания в псковском регионе, начав со статистики. Всего на данный момент в Псковской области насчитывается 3225 онкобольных. В целом СЗФО по уровню заболеваемости находится практически на последнем месте, опережая Дальневосточный округ. В 2015 году в псковском регионе умерло 1697 человек. При этом смертность у мужчин выше женской смертности почти в два раза. По причинам смерти онкобольных женщин на первом месте стоят рак молочной железы и рак половых органов. Зафиксирован рост смертности от рака шейки матки и колоректального рака.

У мужчин наиболее частыми причинами смертности является рак легких и желудка. Увеличивается смертность от рака предстательной железы.

Далее Алексей Беляев представил участникам семинара развернутые данные статистики по основным видам рака и констатировал наличие в Псковской области проблемы ранней диагностики онкозаболеваний. В числе прочих проблем, которые он увидел в псковском регионе, он также отметил низкий уровень укомплектованности лечебных учреждений онкологами, особенно первичного звена и низкий уровень квалификации специалистов онкологической службы. Кроме того, в регионе, по его словам, нет преемственности в отношении воспитания новых кадров, и не организован на должном уровне контроль за качеством диагностики и лечения онкозаболеваний.

Многие из отмеченных проблем, по словам Алексея Беляева, характерны для многих регионов страны. Также он подчеркнул, что готов оказывать псковским онкологам методическую помощь в решении проблем.

Добавим, что в ходе сегодняшнего семинара будут заслушаны доклады по маршрутизации онкобольных, о необходимости проведения скрининговых мероприятий по онкологии и о профилактических программах. Также онкологи обсудят наиболее актуальные текущие проблемы и пути их решения.

Источник: Псковская Лента Новостей