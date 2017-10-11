Выездной флюорограф будет работать в Пскове с 24 по 31 октября

Выездной флюорограф будет работать в Пскове с 24 по 31 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для удобства горожан выездная флюорография будет проводиться в утренние часы, с 9.00 до 12.00, по следующему графику:

24 октября по адресу: ул.А. Алехина, д.10;

26 октября по адресу: Сиреневый бульвар, д.9;

25 октября и 27 октября по адресу: ул. Индустриальная, д.8;

30 октября по адресу: ул.Н. Васильева, д.83 а;

31 октября по адресу: ул.Черняховского, д.2/29.

Процедура бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Справки по телефону 53-62-14 - отделение профилактики, 53-49-42 - приемная главного врача.

Источник: Псковская Лента Новостей