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Выездной флюорограф будет работать в Пскове с 24 по 31 октября : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Выездной флюорограф будет работать в Пскове с 24 по 31 октября

11.10.2017 14:38 ПЛН, Псков

Выездной флюорограф будет работать в Пскове с 24 по 31 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для удобства горожан выездная флюорография будет проводиться в утренние часы, с 9.00 до 12.00, по следующему графику:

  • 24 октября по адресу: ул.А. Алехина, д.10;
  • 26 октября по адресу: Сиреневый бульвар, д.9;
  • 25 октября и 27 октября по адресу: ул. Индустриальная, д.8;
  • 30 октября по адресу: ул.Н. Васильева, д.83 а;
  • 31 октября по адресу: ул.Черняховского, д.2/29.

Процедура бесплатная. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Справки по телефону 53-62-14 - отделение профилактики, 53-49-42 - приемная главного врача.

Источник: Псковская Лента Новостей


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