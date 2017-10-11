Псковичам, которые пользуются общественным транспортом, советуют непременно прививаться от гриппа и проходить флюорографию раз в год

Псковичам, которые пользуются общественным транспортом, советуют непременно прививаться от гриппа и проходить флюорографию раз в год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 11 октября сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

За 2017 год в Пскове выявлены и находятся на активном лечении 16 человек. Обследованы в этом году только 39% населения.

«Если граждане пользуются общественным транспортом, то обязательная вакцинация против гриппа и флюорография раз в год», - подчеркнула она.

Главврач противотуберкулезного диспансера Сергей Богатин добавил, что запущенные случаи наблюдаются чаще всего в районах области. В этом году в диспансер поступили 2 молодых человека 32 и 34 лет, которые погибли от туберкулеза в течение недели. Как выяснилось, проживали они на хуторах и в районных больницах про них даже не знали.

«Чтобы не допускать такого, нужно проводить обследование. Это ничего не стоит, обследование безопасно», - подчеркнул врач.

Источник: Псковская Лента Новостей