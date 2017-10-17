Помощник министра здравоохранения оценила качество оказания услуг в псковской поликлинике

Помощник министра здравоохранения Ирина Андреева оценила качество оказания услуг в псковской поликлинике №3. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, гостья из федерального центра в сопровождении заместителя председателя псковского здравкомитета Дениса Сачкова и главного врача поликлиники Галины Неваленной сегодня утром прошла по медицинскому учреждению и пообщалась с пациентами и сотрудниками поликлиники.

Ирина Андреева пояснила, что ее приезд связан с указом президента о формировании системы независимой оценки качества услуг в медицинских учреждениях. Эта работа началась еще в 2015 году, и она касается оценки не качества медицинской помощи, а тех условий, в которых она оказывается пациентам.

Помощник министра выразила слова благодарности в адрес руководства области в части материально-технического и санитарного состояния медицинских учреждений региона. Поликлиники и больницы области Ирина Андреева объезжает со вчерашнего дня, начиная с Великолукской межрайонной больницы. Всего специалисты посетят более 10 учреждений здравоохранения. При этом маршрут они составляли самостоятельно, псковские чиновники от медицины узнали о нем только в конце прошлой недели.

По словам Ирины Андреевой, не во всех поликлиниках и больницах, посещенных в Псковской области, все доведено до идеала, «но впечатление хорошее». «Единственная проблема, с которой мы столкнулись везде, - это очереди. Мы обсуждаем с руководителями из сферы здравоохранения, как сделать так, чтобы все граждане с минимальными затратами времени и нервов пришли и получили медицинскую помощь», - отметила она.

По результатам проведенного мониторинга сотрудники министерства направят вице-губернатору, отвечающему за социальную сферу, информационное письмо с результатами оценки и предложениями по улучшению условий оказания услуг.

«Мы смотрим, есть ли запись, доступна ли запись на консультацию. Оцениваем санитарные условия, доступность учреждений для лиц с ограниченными возможностями, наличие гардероба, достаточно ли места для ожидания (иногда люди стоят и боятся отойти от кабинета), доброжелательность персонала. Всего пять показателей независимой оценки», - рассказала помощник министра.

Ирина Андреева призвала все псковичей, которые обращаются за медицинскими услугами, заполнять единую для всей страны анкету, размещённую на сайтах организаций и в самих помещениях медицинских учреждений. «Чем больше пациенты будут на это реагировать и оставлять мнения, тем скорее будут приниматься меры по улучшению работы организаций», - заключила она.

Источник: Псковская Лента Новостей