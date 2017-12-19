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Активист профсоюзной первички завода «Плескава» Валентина Формонова награждена сертификатом на отдых в «Пушкиногорье» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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Активист профсоюзной первички завода «Плескава» Валентина Формонова награждена сертификатом на отдых в «Пушкиногорье»

20.12.2017 10:43 ПЛН, Псков

Псковский областной комитет профсоюза работников радиоэлектронной промышленности за большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи с юбилеем наградил активиста первичной профсоюзной организации АО ПЗР «Плескава» Валентину Формонову сертификатом на отдых в учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, паяльщик радиодеталей Валентина Формонова работает на заводе 10 лет, и все эти годы она состоит в профсоюзной организации. «Валентина Николаевна очень активный, грамотный, исполнительный, безотказный человек. Несмотря на занятость, она участвует во всех общественных мероприятиях. Мы благодарим ее за работу и поздравляем с заслуженной наградой», - отметила председатель первичной профсоюзной организации завода «Плескава» добавила Нина Мухина.

Отметим, что ППО псковского завода радиодеталей «Плескава» является одной из самых активных профсоюзных первичек в Псковской области. В 2013 году заводской профком и Псковский областной совет профсоюзов были признаны победителями конкурса «Профсоюзный авангард» за акцию, позволившую сохранить предприятие.

Источник: Псковская Лента Новостей


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