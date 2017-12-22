Псковская городская поликлиника информирует о режиме работы в период новогодних праздников

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» поздравляет жителей Пскова с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы поликлиники в период новогодних праздников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19) и поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8) будут работать по следующему графику:

30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы),

31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),

1 января – выходной день,

2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00), вызовы,

3 января – выходной день,

4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),

5 января – выходной день,

6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),

7 января – выходной день,

8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),

9 января – рабочий день.

Структурное подразделение - поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23):

30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 15.00, вызовы),

31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),

1 января – выходной день,

2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,

3 января – выходной день,

4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),

5 января – выходной день,

6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),

7 января – выходной день,

8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,

9 января – рабочий день.

Прием хирурга:

поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)

2 января с 08.00 до 13.00

поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23)

6 января с 08.00 до 14.00

поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8)

4 и 8 января с 08.00 до 13.00.

Источник: Псковская Лента Новостей