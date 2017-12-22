Новости
Псковская городская поликлиника информирует о режиме работы в период новогодних праздников
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» поздравляет жителей Пскова с наступающим Новым годом и информирует о режиме работы поликлиники в период новогодних праздников.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, структурные подразделения - поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19) и поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8) будут работать по следующему графику:
30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 14.00, вызовы),
31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
1 января – выходной день,
2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00), вызовы,
3 января – выходной день,
4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
5 января – выходной день,
6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
7 января – выходной день,
8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 13.00),
9 января – рабочий день.
Структурное подразделение - поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23):
30 декабря – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 08.00 до 15.00, вызовы),
31 декабря – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
1 января – выходной день,
2 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
3 января – выходной день,
4 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
5 января – выходной день,
6 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00),
7 января – выходной день,
8 января – дежурная служба (прием с 08.00 до 14.00), вызовы,
9 января – рабочий день.
Прием хирурга:
- поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19)
2 января с 08.00 до 13.00
- поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23)
6 января с 08.00 до 14.00
- поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8)
4 и 8 января с 08.00 до 13.00.
Источник: Псковская Лента Новостей