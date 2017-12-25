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В Великолукском медколледже состоялся обучающий семинар по «Сестринской педагогике» : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В Великолукском медколледже состоялся обучающий семинар по «Сестринской педагогике»

26.12.2017 13:42 ПЛН, Псков

22 декабря в Великолукском медицинском колледже во исполнение приказа областного комитета по здравоохранению и фармации состоялся обучающий семинар по «Сестринской педагогике» для 43 главных и старших медицинских сестер ЛПО юга Псковской области.

Благодарим преподавателей и сотрудников колледжа, участвовавших в подготовке и проведении семинара.

Источник: Псковская Лента Новостей


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