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В 2017 году смертность в России снизилась более чем на 3% : Псковская Лента Новостей / ПЛН
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В 2017 году смертность в России снизилась более чем на 3%

28.12.2017 21:14 ПЛН, Псков
Смертность в России в 2017 году снизилась на 3,1%, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова главы министерства Вероники Скворцовой.
 
«За 11 месяцев текущего года по данным Росстата смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 3,1% и составила 12,5 случаев на 1000 населения (11 месяцев 2016 г. - 12,9).Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 46,4 тыс. человеческих жизней больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что снизилась смертность от всех основных причин.

Источник: Псковская Лента Новостей


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