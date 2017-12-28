В 2017 году смертность в России снизилась более чем на 3%

Смертность в России в 2017 году снизилась на 3,1%, сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова главы министерства Вероники Скворцовой.

«За 11 месяцев текущего года по данным Росстата смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 3,1% и составила 12,5 случаев на 1000 населения (11 месяцев 2016 г. - 12,9).Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 46,4 тыс. человеческих жизней больше, чем годом ранее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что снизилась смертность от всех основных причин.

Источник: Псковская Лента Новостей