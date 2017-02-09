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Интерактив: СПА-салоны в домах Пскова так и работают

Тема уже наболевшая, но если ее не поднимать, то беспредел так и будет продолжаться. Конечно же, это ЖКХ. Наши руководители громко кричали с трибун, что ОДН за январь пересчитают и выставят стоимость, как за декабрь 2016 (то есть счета должны быть по общедомовым счетчикам). Что видим на практике? Перерасчет сделан только на ОДН по электроэнергии (убрали площадь подвала), а ОДН на горячую и холодную воду как было триста с лишним литров на квадратный метр общего имущества, так и осталось.

Это первый довод, он наводит на мысли, что наше руководство некомпетентно и не знает, что делают его подчиненные горе-руководители.

Теперь пройдемся немного по нашим управляйкам домов, деятельность которых даже не должны, а обязаны контролировать различные комитеты. Рассмотрим цифры, взятые с официального портала Реформа ЖКХ. На данном сайте можно узнать информацию по площади дома, общему имуществу и многое другое. Заполняется зарегистрированным представителем УК. Возьмем дом № 8 по ул. Ижорского батальона, из заполненных данных видим: площадь общего имущества 1951,8 кв. м., площадь подвала по полу 1435 кв.м. (исключается для начисления ОДН). Простой математический расчет и выходит 516,8 кв.м. это и есть общее имущество для начисления ОДН, в квитанции же УК-16 выставляет 601 кв.м. – почему? Опять все взвалили на плечи простых людей? Зачем тогда нужны комитеты, которые не выполняют свои функции по контролю и регулировании деятельности УК? Это уже второй довод несостоятельности городского руководства.

Во всеуслышание было заявлено, что ресурсоснабжающие организации хоть и могут применять коэффициент 1,5 к тем домовладениям, где не установлены счетчики, но делать этого не будут, так как нормативы и так высокие (значит они изначально были завышены ранее). Что видим на практике? Коэффициент применен, а как мы знаем, МУП «ПТС» и МУП «Горводоканал» - муниципальные предприятия и подчиняются руководству города. Это уже третий довод.

Сейчас из расчетов на ОДН за электроэнергию убрали подвалы, но меня пугает, что будет дальше с такими руководителями, как Агапов и компания. Согласно постановлению правительства, при расчете ОДН за электроэнергию учитывается и подвал, а где гарантия что после 1 июня, когда закончится срок корректировки нормативов, тот же Агапов не скажет: «А мы неправильно считаем, надо подвалы учитывать!» И опять в подвалах можно будет открывать музей Николы Теслы.

Выводы: 1. СПА-салоны в подвалах многоквартирных домов остались, и городские власти это не напрягает. 2. Вопрос с музеем Теслы на время закрыли, но это временно - пока не появится очередной «эффективный руководитель»

Петр

Источник: Псковская Лента Новостей