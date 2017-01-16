Создать комфортный микроклимат в квартире зимой псковичам помогут в магазине «Мастер» на Алмазной

Создать комфортный микроклимат в квартире зимой псковичам предлагает магазин «Мастер», который располагается в первом павильоне «Стройбаза на Алмазной». Торговая сеть, работающая на рынке инструмента и оборудования почти 20 лет, представляет широкий выбор обогревательных приборов. Грамотные специалисты подскажут, какое оборудование подойдет именно вам.

Альтернативным способом отопления помещений не только в квартирах, но и на дачах, в киосках, в гаражах или павильонах, являются электрические конвекторы, которые давно конкурируют с радиаторами центрального отопления. Такое оборудование устанавливается в удобном месте, не мешает передвижению по квартире и всегда идеально вписывается в интерьер. Этого нельзя сказать об электрических или водяных радиаторах, которые часто предназначены для установки в центре комнаты.

По виду крепления и установки конвекторы делятся на напольные и настенные приборы.

Настенный конвектор имеет высоту 40-45 см. Конвектор напольного исполнения узкий и продолговатый, высота прибора не превышает 20 см.

Более высокий КПД – у напольных конвекторов, так как они отдают тепло по всему периметру корпуса, но в установке проще настенная конструкция. Из преимуществ настенных конвекторов можно можно отметить то, что они быстро прогревают помещение, не требуют присмотра, не допускают перегрева нагревательных элементов, защищены от влаги, не имеют острых углов, не сушит воздух и не сжигает кислород.

Сегодня на рынке электрооборудования производятся и конвекторы с универсальной установкой, оснащенные съемными колесами или роликами, и имеющие крепления для монтажа на стену.

Конвектор BALLU ENZO BEC/EZMR-1500 в магазине «Мастер» «Стройбазы на Алмазной» можно приобрести за 2590 рублей.

Добавим, что компания «Мастер» постоянно расширяет ассортимент и количество предоставляемых услуг, являясь официальным представителем мировых торговых марок, таких как: Bosch, Metabo, Hitachi, Makita, DeWalt, Husqvarna, Stihl, Oleo-Mac, Honda, Yamaha, Knipex, Sparky, Fiskars, Stanley и многих других.





Основные направления деятельности компании «Мастер» - это продажа и сервисное обслуживание электроинструмента, силового строительного оборудования, садовой техники, клинингового оборудования, гаражного инструмента, техники активного отдыха, оптовая торговля электроинструментом и оборудованием, а также прокат садовой техники и инструмента для строительства.

В магазинах торговой сети «Мастер» представлено более 35 тысяч наименований товара.

«Мастер»: павильон 1, секции 1-2, тел.: 79-34-03.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Сориентироваться на торговой площадке вам поможет карта, размещенная в проекте ПЛН ДОМ.

Конт. тел.: 79-35-55.

Источник: Псковская Лента Новостей