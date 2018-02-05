Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Коммунальные платежи с минимальной комиссией
Спецпроект «Ипотека. Личный опыт»
Биткоин не может быть пирамидой
Nordman Classic - выбор рыбака в 2018!
дом комфорт-класса в центре Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кому помешала смерть Сталина?
Информационные стенды таблички, вывески
Подарки каждый день
Пора попросить о снижении тарифов на электроэнергию?
Пересдача для всех
афиша юбилейного пушкинского
 
ещё Недвижимость 05.02.2018 08:2712 Высоту потолков в стандартном жилье планируют увеличить до 2,8 метров 06.02.2018 11:023 Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне 05.02.2018 14:570 За неделю псковский Росреестр возбудил 15 административных дел в отношении нарушителей земельного законодательства 05.02.2018 10:392 До окончания «дачной амнистии» осталось меньше месяца 05.02.2018 08:2712 Высоту потолков в стандартном жилье планируют увеличить до 2,8 метров 02.02.2018 16:460 О сделках с недвижимостью, требующих обязательного нотариального удостоверения, напомнил Росреестр
 
 
 
 
 
Самое популярное 03.02.2018 18:34162 Не стало псковского кузнеца Евгения Вагина 05.02.2018 14:0133 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник 03.02.2018 20:0726 Власти Пскова выразили соболезнования родным и близким Евгения Вагина 03.02.2018 12:1041 В Пскове задержали военных, которые продавали солдатскую еду в местный бар 05.02.2018 14:3421 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ
 
 
 
Недвижимость

Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне

06.02.2018 11:02|ПсковКомментариев: 5

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк объявляет о старте нового проекта «Ипотека. Личный опыт». Это истории тех людей, которые взяли жилищный кредит. Счастливые обладатели собственного жилья поделятся опытом оформления ипотеки, преимуществами электронной регистрации и другой информацией, которая может пригодиться тем, кто пока лишь мечтает о своей квартире или доме.

Мария Дмитриева, 27 лет, менеджер

В середине октября прошлого года мы, наконец, нашли дом мечты. Уютная квартира на Завеличье, с окнами, выходящими на огоньки Рижского проспекта… Я уже представляла, как мы украшаем комнаты, наряжаем елку и празднуем Новый год в новой квартире. Хозяева были только за: «Перечислите деньги - и въезжайте!». Но впереди была ипотека...

Перед началом чего-то большого и важного я всегда нервничаю. Я думала, ипотека - это долго и муторно, еще придется отпрашиваться с работы, тратить массу времени на бесконечные очереди в обнимку с документами и проклинать весь белый свет в погоне за печатями.

Друзья подсказали - в Сбербанке есть сервис электронной регистрации. Оформляешь все документы онлайн - и никаких очередей. Сначала было немного страшно - все-таки, это что-то новое, непривычное. Но мир вокруг давно стал цифровым, а я - продвинутый юзер, потому решила попробовать.

 

Заявку на ипотеку вместе с отсканированными документами по недвижимости я отправила в банк с помощью сервиса «ДомКлик». Кредитную заявку одобрили уже через 2 дня!

30 октября я пришла в банк на подписание документов, это был единственный мой поход туда. Прямо из офиса сотрудники банка направили мои документы в Росреестр для регистрации. Обычная регистрация в МФЦ заняла бы 10-12 дней, практически полмесяца, если считать с выходными. С помощью сервиса электронной регистрации я стала собственником квартиры всего через 4 дня! Я знала о каждом шаге, о каждой операции по моей ипотеке, ведь мне на электронную почту приходили подтверждающие письма с документами.

Вечером того же дня позвонили довольные хозяева квартиры и радостно сообщили, что им пришли деньги от банка, и они готовы передать мне ключи. Уже на следующий день в нашей квартире были ремонтники, а до нового года оставалось целых 2 месяца. Кстати, с передачей денег все тоже было супер - я воспользовалась сервисом «безопасные расчеты». Это закрытый номинальный счет, он раскрывается после регистрации прав собственности, и деньги сразу улетают на счет продавца.

Друзья потом спрашивали, есть ли жизнь после цифровой ипотеки (смеется). Отвечу - есть, и очень даже удобная. Все документы хранятся в электронном виде. Отсутствие на них синих печатей совершенно не помешало мне спокойно перезаключить все договоры в коммунальных службах на свое имя. Для этого мне понадобилась только распечатанная выписка из ЕГРН, которая также пришла на почту вместе с документами. Сотрудники ничуть не удивились моим документам: «Мы такие договоры уже год видим, и в этом ничего нет странного». Кстати, выписок лучше распечатать несколько, потому что в каждой организации их приходится оставлять.

С налоговым вычетом тоже никаких проблем нет, в этом году я его уже оформила, налоговая без вопросов приняла документы.

Честно говоря, я очень довольна своей ипотекой. Всего за две недели я стала обладательницей своей квартиры.

Мне не пришлось тратить время на очереди, и я сходила в банк всего лишь один раз, чтобы подписать документы. С электронной регистрацией ставка по ипотеке ниже на 0,1%, а с помощью сервиса безопасных расчетов продавцы автоматически получили деньги за квартиру в день регистрации права собственности.

Теги: #ипотека #Ипотека. Личный опыт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
опрос
Будете ли вы внимательно следить за зимней Олимпиадой в Корее?
В опросе приняло участие 367 человек
Сюжет: Спецпроект «Ипотека. Личный опыт» Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне
Лента новостей
Последние новости
06.02.2018, 11:090 Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметят в Пскове 15 февраля 06.02.2018, 11:030 Фестиваль «Я музыкантом стать хочу» прошел в Пскове 06.02.2018, 11:025 Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне 06.02.2018, 10:560 Акции «Значок жизни» и «Автокресло - детям» прошли в Великих Луках
06.02.2018, 10:490 Поддельные 5 тысяч рублей обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова 06.02.2018, 10:441 Депутат Госдумы Александр Козловский станет гостем программы «Эхономика» 06.02.2018, 10:370 Магазинного грабителя задержали сотрудники Росгвардии в Невеле 06.02.2018, 10:312 МТС придумала для псковичей тариф-конструктор
06.02.2018, 10:310 Пенсионер сгорел при пожаре в дедовичской деревне 06.02.2018, 10:243 На мини-рынке на Рижском проспекте в Пскове выявили факты нарушения правил продажи алкоголя 06.02.2018, 10:170 Роструд разрешил опаздывать на работу из-за проблем с транспортом в плохую погоду 06.02.2018, 10:141 Масленицу отметят в Сквере у Дома офицеров в Пскове
06.02.2018, 10:069 Псковские теплосети связывают очереди в кассах с хорошей работой управляющих компаний 06.02.2018, 09:581 Пять пьяных водителей задержали на дорогах Псковской области в понедельник 06.02.2018, 09:500 Великолукский спортсмен стал победителем чемпионата России по велоспорту на треке среди лиц с ПОДА 06.02.2018, 09:421 Партию незадекларированной табачной продукции обнаружили в поезде на границе в Псковской области
06.02.2018, 09:301 Павел Сорин завоевал «золото» чемпионата России по гребному спорту 06.02.2018, 09:216 Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов 06.02.2018, 09:000 «Консультант Плюс» приглашает псковичей на курсы по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 06.02.2018, 08:540 Актриса Елена Яковлева рассказала о возможности продолжения «Каменской»
06.02.2018, 08:491 С 7 февраля отменяется запрет выхода на лед водоемов Великих Лук 06.02.2018, 08:4218 Автомобиль «Киа» подожгли сегодня ночью на улице Байкова в Пскове 06.02.2018, 08:375 Новый сверхскоростной вертолет планируется создать для российской армии 06.02.2018, 08:2244 Интерактив: Очереди в кассе «ПТС»
06.02.2018, 08:200 Детский омбудсмен рассказала, как не допустить новых нападений в школах 06.02.2018, 08:152 Минздрав разрешит использовать дефибрилляторы не только медикам 05.02.2018, 22:396 iPhone X зависает при входящем вызове, жалуются владельцы 05.02.2018, 22:169 Минфин предложил обязать все компании в интернете принимать карты «Мир»
05.02.2018, 21:401 Уголовное дело о гибели детей на Сямозере передали в суд 05.02.2018, 20:3711 Путин подписал закон о валютной зарплате россиян 05.02.2018, 20:0523 В Белоруссии покажут «Смерть Сталина» 05.02.2018, 19:519 Максим Жаворонков стал членом Центризбиркома с правом совещательного голоса
05.02.2018, 19:4018 Роман Романов утвержден в должности руководителя политического управления ЦИК «Единой России» 05.02.2018, 19:394 Денис Матвеев представляет Псковскую область на заседании Молодежного парламента при Госдуме 05.02.2018, 19:202 Псковский филиал Академии ФСИН России готовится к проведению комплексных учений «Итог-2018» 05.02.2018, 19:0238 Более 500 псковичей подписали открытое письмо в поддержку российских олимпийцев
05.02.2018, 19:000 Итоги дня - 5 февраля 05.02.2018, 18:530 Заявки на благоустройство общественных пространств в Пскове будут приниматься до 9 февраля 05.02.2018, 18:353 ОНФ предлагает поощрять граждан за бережное отношение к своему здоровью 05.02.2018, 18:184 Более 200 избирателей Псковской области уже подали заявления о голосовании на выборах президента по месту нахождения
05.02.2018, 18:112 Областная библиотека приглашает псковичей на авторский вечер Игоря Плохова 05.02.2018, 18:022 До -15 опустится температура в Псковской области ночью 6 февраля 05.02.2018, 18:002 «Дневной дозор»: Первые дебаты о выборах президента как возрождение традиции свободной дискуссии в Пскове 05.02.2018, 17:5317 Абрамович попросил вид на жительство в Швейцарии
05.02.2018, 17:440 Псковичей просят поделиться фотографиями областной библиотеки в год ее 185-летия 05.02.2018, 17:3511 В ряды движения «Свое!» влилась Пушкиногорская компания «Древнепсковский чай» 05.02.2018, 17:240 «Дневной дозор»: Первые дебаты о выборах президента как возрождение традиции свободной дискуссии в Пскове 05.02.2018, 17:1521 Петр Алексеенко возглавил штаб Павла Грудинина в Псковской области
05.02.2018, 17:045 Более 2 тыс тонн рыбы выловили в прошлом году в Псковско-Чудском водоеме 05.02.2018, 16:567 Мошенники списали с карты псковички 108 тысяч рублей 05.02.2018, 16:510 Еще пять классов в школах Пскова закрываются на карантин из-за ОРВИ 05.02.2018, 16:380 Победителем областного конкурса по пожарной и электробезопасности стали школьники Переслегинской гимназии
05.02.2018, 16:256 Бывший малолетний узник рассказала псковским школьникам об освобождении Ленинграда 05.02.2018, 16:190 Псковский филиал Академии ФСИН России приглашает на день открытых дверей 05.02.2018, 16:1413 На МКАДе задержали автомобиль актера Панина, за которым числится около 250 нарушений 05.02.2018, 16:0610 В Пскове стартует проект, посвященный 600-летию со дня первого упоминания в летописи улицы Изборской
05.02.2018, 15:580 В Великих Луках подростковая преступность за год снизилась на 36,7% 05.02.2018, 15:4310 ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов» 05.02.2018, 15:310 Пожарная обстановка в Великих Луках в 2017 году была стабильной 05.02.2018, 15:1812 Как платить коммунальные платежи с минимальной комиссией. ИНФОГРАФИКА
05.02.2018, 15:180 В Локнянском районе по «горячим следам» раскрыто убийство женщины 05.02.2018, 15:176 Начался прием заявлений на включение в списки по голосованию на президентских выборах по месту нахождения 05.02.2018, 15:025 По факту поджога иномарки в Пскове возбуждено уголовное дело 05.02.2018, 14:570 За неделю псковский Росреестр возбудил 15 административных дел в отношении нарушителей земельного законодательства
05.02.2018, 14:520 Студентам Псковской области предлагают рассказать, в чем заключается #ИскусствоЖить 05.02.2018, 14:4211 «Ночь науки» в Псковском лицее экономики и основ предпринимательства прошла с аншлагом 05.02.2018, 14:380 Ни одной ЧС не зарегистрировано в Пскове в январе 05.02.2018, 14:372 «Постскриптум». ВИДЕО
05.02.2018, 14:3421 Игорь Каплий может сменить Алексея Наумца на посту командира 76-й дивизии ВДВ 05.02.2018, 14:2528 Митинг «За социальную справедливость» состоялся в Пскове 05.02.2018, 14:121 Железнодорожники Октябрьской магистрали обеспечивают бесперебойное движение поездов в условиях снегопада 05.02.2018, 14:0133 Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник
05.02.2018, 14:000 «Постскриптум»: Об активности кандидатов в президенты и едином расчетном центре 05.02.2018, 13:555 169 арестов на имущество должников наложили псковские приставы за несколько часов 05.02.2018, 13:530 В Великолукском районе отменен запрет выхода на лед водоемов 05.02.2018, 13:472 Координатор партпроекта «Новая школа» в Псковской области выступил за проведение мониторинга электронной записи в школы
05.02.2018, 13:380 В Пскове превышен недельный эпидпорог по ОРВИ 05.02.2018, 13:190 Псковичей приглашают в областную библиотеку на День информации 05.02.2018, 13:162 Псковские самбисты в выходные приняли участие в двух состязаниях 05.02.2018, 13:106 В правительстве РФ не обсуждаются инициативы, снижающие доступность бесплатной медпомощи - Минздрав
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru