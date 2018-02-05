Недвижимость

Ипотека. Личный опыт: Ипотека в твоем смартфоне

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк объявляет о старте нового проекта «Ипотека. Личный опыт». Это истории тех людей, которые взяли жилищный кредит. Счастливые обладатели собственного жилья поделятся опытом оформления ипотеки, преимуществами электронной регистрации и другой информацией, которая может пригодиться тем, кто пока лишь мечтает о своей квартире или доме.

Мария Дмитриева, 27 лет, менеджер

В середине октября прошлого года мы, наконец, нашли дом мечты. Уютная квартира на Завеличье, с окнами, выходящими на огоньки Рижского проспекта… Я уже представляла, как мы украшаем комнаты, наряжаем елку и празднуем Новый год в новой квартире. Хозяева были только за: «Перечислите деньги - и въезжайте!». Но впереди была ипотека...

Перед началом чего-то большого и важного я всегда нервничаю. Я думала, ипотека - это долго и муторно, еще придется отпрашиваться с работы, тратить массу времени на бесконечные очереди в обнимку с документами и проклинать весь белый свет в погоне за печатями.

Друзья подсказали - в Сбербанке есть сервис электронной регистрации. Оформляешь все документы онлайн - и никаких очередей. Сначала было немного страшно - все-таки, это что-то новое, непривычное. Но мир вокруг давно стал цифровым, а я - продвинутый юзер, потому решила попробовать.

Заявку на ипотеку вместе с отсканированными документами по недвижимости я отправила в банк с помощью сервиса «ДомКлик». Кредитную заявку одобрили уже через 2 дня!

30 октября я пришла в банк на подписание документов, это был единственный мой поход туда. Прямо из офиса сотрудники банка направили мои документы в Росреестр для регистрации. Обычная регистрация в МФЦ заняла бы 10-12 дней, практически полмесяца, если считать с выходными. С помощью сервиса электронной регистрации я стала собственником квартиры всего через 4 дня! Я знала о каждом шаге, о каждой операции по моей ипотеке, ведь мне на электронную почту приходили подтверждающие письма с документами.

Вечером того же дня позвонили довольные хозяева квартиры и радостно сообщили, что им пришли деньги от банка, и они готовы передать мне ключи. Уже на следующий день в нашей квартире были ремонтники, а до нового года оставалось целых 2 месяца. Кстати, с передачей денег все тоже было супер - я воспользовалась сервисом «безопасные расчеты». Это закрытый номинальный счет, он раскрывается после регистрации прав собственности, и деньги сразу улетают на счет продавца.

Друзья потом спрашивали, есть ли жизнь после цифровой ипотеки (смеется). Отвечу - есть, и очень даже удобная. Все документы хранятся в электронном виде. Отсутствие на них синих печатей совершенно не помешало мне спокойно перезаключить все договоры в коммунальных службах на свое имя. Для этого мне понадобилась только распечатанная выписка из ЕГРН, которая также пришла на почту вместе с документами. Сотрудники ничуть не удивились моим документам: «Мы такие договоры уже год видим, и в этом ничего нет странного». Кстати, выписок лучше распечатать несколько, потому что в каждой организации их приходится оставлять.

С налоговым вычетом тоже никаких проблем нет, в этом году я его уже оформила, налоговая без вопросов приняла документы.

Честно говоря, я очень довольна своей ипотекой. Всего за две недели я стала обладательницей своей квартиры.

Мне не пришлось тратить время на очереди, и я сходила в банк всего лишь один раз, чтобы подписать документы. С электронной регистрацией ставка по ипотеке ниже на 0,1%, а с помощью сервиса безопасных расчетов продавцы автоматически получили деньги за квартиру в день регистрации права собственности.