Недвижимость

Дорогой, у нас будет двойня: Ипотека и материнский капитал

Псковская Лента Новостей совместно с ПАО Сбербанк продолжает проект «Ипотека. Личный опыт». Это истории тех людей, которые взяли жилищный кредит. Счастливые обладатели собственного жилья делятся опытом оформления ипотеки, преимуществами электронной регистрации и другой информацией, которая может пригодиться тем, кто пока лишь мечтает о своей квартире или доме.

Валерия Бабичева, 29 лет

Каково это - быть многодетной мамой? В юности я даже не могла представить. А теперь у меня трое детей - восьмимесячные двойняшки Алинка и Полинка, старшая дочка Даша, которая уже ходит в 4-й класс. Есть еще четвертый ребенок - всеми любимая кошка, а возглавляет все это женское царство муж. Страшно даже предположить, как бы мы жили этой компанией в съемной однушке. Купить свою квартиру помог материнский капитал. Без него бы ничего не получилось. Но все по порядку.

Когда я узнала, что у нас будет двойня, первой мыслью было: «Господи, и куда же нам поставить две кроватки?» Мы ютились в однокомнатной съемной квартире и никак не могли себе позволить купить что-то свое.

Сказать, что выручил материнский капитал - это не сказать ничего! Была только одна загвоздка - в большинстве банков к первоначальному взносу (нашим 450 тысячам) требовалась обязательная доплата порядка 100-150 тысяч рублей. Для нас - сумма неподъемная! Даже думали брать потребительский кредит…

Никаких доплат не потребовал Сбербанк. Там весь первый взнос составляет маткапитал, ни копейки доплачивать не нужно.

Было только одно «но» - нам одобрили кредит всего на 350 тысяч. Дело в том, что зарплата мужа (я же в декрете) разделилась на всех членов семьи и получилось, что доход очень маленький. Расстроились ужасно. Что нам эта сумма? Жить всю жизнь теперь на съемной…

Спасла ситуацию менеджер Виктория - она посоветовала взять поручителей, а у нас как-то даже мысли такой не было. Родители с готовностью пошли в бой и подключились во все «ипотечные» дела. Они клиенты Сбербанка, поэтому никаких дополнительных вопросов не возникло, а из документов понадобились только паспорта. Уже на следующий день пришло «письмо счастья» на электронку: вам одобрено 3 миллиона! Но мы взяли намного меньше - приглянувшаяся трехкомнатная квартира на улице Гражданской стоила всего около 1,9 млн рублей.

Мы рассчитывали, что ставка будет около 11%. Были к этому готовы. Когда я узнала, что нам выдают ипотеку под 8,9% годовых, глазам не поверила! Тут сошлись три фактора: программа «Молодая семья», электронная регистрация сделки и страхование жизни и здоровья в банке.

Очень кстати оказалась выплата за третьего ребенка - региональный сертификат на 100 тысяч рублей. Чтобы дотационные деньги сразу «улетали» в банк, я сходила в Пенсионный фонд и соцзащиту и написала соответствующее заявление. Все выплаты - и маткапитал, и сертификат - пришли в течение 3-х месяцев после обращения, сбив ежемесячный ипотечный платеж с 20 тысяч до 14. И когда сумма поступала на счет, мне сразу приходило смс, что деньги зачислены, а на следующий день я уже забирала обновленный график с приятно уменьшенной суммой платежа.

К слову о новых технологиях. Мы больше всего боялись бумажной волокиты - с двумя новорожденными детьми с документами по городу не набегаешься. А по факту пришлось один раз из дома выйти - и все! Случилось это благодаря двум сервисам - электронной регистрации прав и безопасным расчетам: отправили документы из банка по электронной почте в регпалату, через несколько дней пришел ответ: «зарегистрировано!», и тут же деньги прилетели продавцу, а мне прилетело смс о переводе. Вообще без нашего участия и головной боли!

Вот так счастливо все сложилось: и материнский капитал, и региональная выплата, и человеческий фактор, и цифровые ипотечные сервисы. Оформили квартиру быстро, без беготни и бумажек, без доплат к первому взносу. А сэкономленные деньги пошли на приобретение новой мебели в квартиру.