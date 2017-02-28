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ОГО! Псковская веселуха | #3

28.02.2017 17:58 ПЛН, Псков

Сегодня, в международный день блина, предлагаем вашему вниманию долгожданный выпуск нашей удивительной передачи «ОГО!». В этот раз мы расскажем о традиционных псковских масленичных гуляниях, которые грандиозно прошли в центре нашего города. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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