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Акция оппозиции в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Акция оппозиции в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

  В воскресенье, 26 марта, в Пскове прошла антикоррупционная акция «Он нам не Димон». На несанкционированное властями мероприятие у здания кинотеатра «Октябрь» пришло до ста человек, поддерживающих...118



ОГО! Псков требует ответа | #6 ВИДЕО

27.03.2017 18:56 ПЛН, Псков

Практически в ста городах России прошли антикоррупционные акции «Он нам не Димон». Псков не остался в стороне, у кинотеатра «Октябрь» на несанкционированную акцию собралось практически 100 человек-участников. Чего они хотели и какой санкционированный митинг в это же самое время проходил на площади Ленина, смотрите в свежем выпуске «ОГО!»

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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