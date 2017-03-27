ОГО! Псков требует ответа | #6 ВИДЕО

Здоровье
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 4
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Практически в ста городах России прошли антикоррупционные акции «Он нам не Димон». Псков не остался в стороне, у кинотеатра «Октябрь» на несанкционированную акцию собралось практически 100 человек-участников. Чего они хотели и какой санкционированный митинг в это же самое время проходил на площади Ленина, смотрите в свежем выпуске «ОГО!»
Источник: Псковская Лента Новостей