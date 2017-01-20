По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?

Однозначно - к лучшему. Это будет год побед и успехов

Настраиваюсь на позитив - но рассчитываю только на себя

Верю властям: наступит стабильность и начнется развитие

Жду чудес от Путина, Трампа и псковских начальников

Ничего особо не изменится. Что было - то и будет

Жизнь становится все хуже - ничего хорошего не жду

Опасаюсь усугубления экономического кризиса

Боюсь роста напряженности и новых терактов

Жду закручивания гаек

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Затрудняюсь ответить







