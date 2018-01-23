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Общество

Мусорная проблема: в поисках непростого решения

25.01.2018 18:39|ПсковКомментариев: 16

В четверг, 25 января, в Пскове состоялась 17-я сессия областного Собрания депутатов шестого созыва. Темой «парламентского часа» стала ситуация, сложившаяся в регионе с утилизацией твердых коммунальных отходов. Интерес парламентариев к вопросу вполне понятен, поскольку закрытие псковской городской свалки породило новый ворох проблем, и ситуация в Порховской районе стала самой известной, но далеко не единственной из них. Стоит отметить уникальный случай – с инициативой о том, чтобы вынести данную тему на обсуждение выступили сразу четыре партийные фракции в Собрании.

Докладчик, вице-губернатор Александр Кузнецов начал с общего положения дел. А оно таково, что мусорные проблемы начали решать на территории всей страны - и областные власти тоже вынуждены принимать в этом участие, вне зависимости от того, насколько для этого есть время и средства. С 2016 года полномочия в сфере обращения с ТКО перешли от муниципалитетов на уровень субъекта. Нынешний, 2018 год должен стать переходным периодом, за который регионам, в том числе и Псковской области, предстоит перейти на новую систему, при которой будут созданы единые межрайонные полигоны и появятся региональные операторы. 

Сделать для этого предстоит много. Во-первых, на конкурсной основе выбрать этих самых операторов. Во-вторых, утвердить единый тариф по обращению с ТКО. В третьих, окончательно принять территориальную схему обращения с отходами. 

Предварительно предполагается разделить регион на две зоны – южную и северную, в каждой из которых будет по одному крупному полигону и по одному оператору. Причем, если на юге региона, по словам вице-губернатора, уже есть и то, и другое, то с северянами ситуация запутанная. 

Главной головной болью уже многие годы был псковский полигон, закрытый волевым решением властей с 1 января 2018 года. Всего в области ежегодно образуется 1,1 миллионов кубометров мусора, который нужно каким-то образом перерабатывать и утилизировать. Из них львиную долю генерируют областной центр и Псковский район – 492 тысячи куб.м в год. В итоге псковский мусор было решено завозить на три межрайонные свалки (всего их в северной части области семь): в Порховский (75%), в Печорский (17%) и в Палкинский (7%) районы.

Власти подчеркивают, что решение это промежуточное. Все отходы будут проходить мусороперерабатывающий комплекс, который уже работает и пока позволяет обрабатывать 80 тысяч тонн в год, однако, может быть расширен. Часть мусора идет во вторсырье – картон, макулатура, пластиковая пленка, часть на месте перерабатывается в продукцию, например, тротуарную плитку. В перспективе общий объем вывозимого остаточного псковского мусора можно будет сократить до 164 тысяч кубов.

Кстати, прозвучала хорошая новость – Псков по организации раздельного сбора ТКО занял 11-е место среди российских городов по рейтингу «Гринпис». Доступ к контейнерам для раздельного сбора имеют 33% горожан.

Следующее соображение касается срока службы ныне действующих полигонов. Практически все они скоро выработают свой ресурс. Гдовский полигон придется закрывать через 1,5 года, Дедовичский – через 3 года с лишним, Пыталовский – через 2, Порховский, с учетом увеличившейся нагрузки тоже прослужит максимум 3-4 года. Однако, по мнению администрации, ничего критичного в этом нет, поскольку через 1,5-2 года будут запущены главные межрайонные полигоны, а старые свалки начнут последовательно рекультивировать. 

Возвращаясь к острой ситуации, сложившейся в Порховском районе, Александр Кузнецов заверил, что все санитарные требования на объекте выполнены, а показатели находятся в норме. Более того, прежняя свалка, с содержанием которой район на справлялся, теперь находится в руках инвестора, который выполнил комплекс работ по приведению полигона  в порядок: установил обваловку, провел засыпку участка и противопожарные мероприятия, организовал площадку весового контроля и осуществил прочие прописанные в документах требования. Тем не менее, с учетом недовольства жителей, ситуация взята на контроль, проводятся дополнительные проверки, а рабочую группу возглавил лично врио губернатора Михаил Ведерников.

Вопросов у депутатов накопилось немало.

Антон Минаков (ЛДПР) поинтересовался, каким образом производится раздельный сбор и вывоз мусора в Пскове. 

Ответ вице-губернатора: Используются отдельные машины для каждого вида мусора. Продумывается система поощрения для жителей. Так, в случае если специальные сеточные контейнеры под картон и бумагу используются активно, то нужно снижать и тарифы на вывоз мусора на участке. Мы должны не только наказывать и призывать к сознательности, но и стимулировать материально.

Второй вопрос: Каковы планы по постройке мусороперерабатывающего завода на юге?

Ответ: В мае на конкурсной основе будет определяться региональный оператор. В тот же период схема по работе с ТКО будет вынесена на общественное обсуждение.

Лев Шлосберг («Яблоко»): Есть ли у администрации области критерии по отбору инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода? Ведутся ли разговоры с соседними регионами, чтобы решать эту проблему совместно?

Ответ: Любая технология все равно заканчивается полигоном, невозможно обеспечить полное уничтожение мусора. Если 70% отходов можно отсортировать и пустить в дело, то оставшиеся 30% всё равно придется везти на полигон. Мусоросжигающий завод дорог в строительстве и эксплуатации, но и он дает остаток в 10%, кроме того, при этом образуются отходы 1-й категории, захоронение которых на территории области недопустимо. В ближайшие 2-3 месяца мы должны окончательно определиться с технологией. Что касается совместных проектов с соседними регионами, то такие переговоры велись, но до практической реализации дело не дошло. Наш мусор никому не нужен, и мы должны с ним разбираться сами.

Второй вопрос: Какова будет тарифная политика?

Ответ: Мы считаем, что порядка 95% сборов должны оставаться в том муниципалитете, который даст согласие на размещение у себя полигона. Что касается тарифов для самих жителей, то остро стоит вопрос с частным сектором. В Пскове договоры заключены примерно у 30% жителей частных домов. В районах проблема еще серьезнее. В том же Порховском районе население выступает против полигона, однако, при этом растут стихийные свалки.

Анатолий Копосов (КПРФ): Будет ли участвовать в программе бюджет региона или всё придется финансировать только за счет роста тарифов?

Ответ: Мы будем закладывать в программу средства инвестора. Бюджетного финансирования не предусмотрено. 

По этому поводу спикер Александр Котов позднее также высказал свою точку зрения, отметив, что за предоставляемые услуги нужно платить. Соответственно, если регион начнет искусственно занижать тарифы, то придется компенсировать разницу из бюджета, забирая эти деньги в том числе из медицины, здравоохранения и социальных программ. 

Наталья Тудакова («Справедливая Россия»): Рассматриваются ли условия и возможности участия в программе федерального центра?

Ответ: Мы работаем по двум направлениям. Во-первых, есть возможность получения финансирования по линии Минстроя, из Фонда содействия реформированию ЖКХ, во-вторых, у регионов существует возможность получения средств от Министерства природных ресурсов.

Алексей Севастьянов: («Единая Россия»): Стихийные свалки стали бичом региона. Как вы планируете с ними бороться?

Ответ: Действительно, уборка несанкционированных свалок занимает много сил и времени. В одно мгновение приучить население оплачивать вывоз мусора невозможно. Выполняются мероприятия в рамках муниципального контроля, также будет разработана программа по информированию и стимулирующие тарифы, о которых уже упоминалось.

Всеволод Козловский («Единая Россия»): Есть ли план по рекультивации свалок и выделяется ли на это финансирование из бюджета?

Ответ: Со следующего года будем закладывать бюджетные средства. Все свалки должны быть закрыты и рекультивированы, в регионе останутся работать только один или два межрайонных полигона – в зависимости от окончательного варианта схемы.

После заместителя губернатора слово взял депутат Виктор Дуля (КПРФ). Он выразил опасение, что через четыре года ни один из ныне работающих полигонов закрыт не будет, и свалочная проблема останется в наследство Собранию следующего созыва. Единственным выходом представитель коммунистов назвал строительство мусороперерабатывающего завода. Ну, а для того, чтобы изыскать деньги, по мнению парламентария, региональные власти должны просто «обратиться к Путину».

Спикер Александр Котов в своем слове вновь напомнил участникам про технологию: при самой глубокой переработке вывозить остатки мусора все-таки придется. А значит «полигон для нас так же неизбежен, как конечная победа над империализмом», – подпустил председатель Собрания шпильку в адрес своего оппонента. 

В итоге доклад приняли к сведению, решив через полгода поднять мусорную тему еще раз, чтобы узнать, как там движется дело.
Повестка дня на сей раз носила преимущественно характер «технических» документов. Полемика возникла относительно законопроекта «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Псковской области и органами государственной власти Псковской области», предложенный представителями муниципалитетов. 
Докладчиком выступил председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов. Он напомнил, что с 2016 года полномочия по распоряжению земельными участками на территории приграничных районов были переданы администрации Псковской области. По мнению муниципальных властей, это привело к снижению числа договоров купли-продажи и аренды земли, а соответственно, уменьшению доходов бюджета.

Лев Шлосберг заявил, что из-за проволочек, вызванных этой нормой, срок оформления земельных участков увеличился более чем в десять раз – с одного месяца, до года. Председатель КУГИ Лариса Васильева возразила, что это не правда: срок оформления документов составляет 30 дней. 

Председатель комитета Собрания по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников зачитал решение, принятое на заседании комитета: законопроект отклонить, по причине несоответствия федеральному законодательству. Так в итоге и было сделано.

Отклонило Собрание и законопроект, внесенный Львом Шлосбергом, согласно которому предлагалось вернуть прямые выборы глав Пскова и Великих Лук. Яблочник в своем выступлении назвал нынешнюю систему формирования руководящих органов в городах наследием поры конфликтов между губернатором и мэрами Пскова и Великих Лук в 2000-е. Аргументы в пользу законопроекта очевидны – прямые выборы возвращены уже во всех муниципалитетах региона, за исключением обеих столиц. Предложение поддержали другие оппозиционные фракции – КПРФ и «Справедливая Россия», однако, в итоге закон не набрал проходного числа голосов.

Также в областном Собрании произошли кадровые перемены. Заместителем председателя был избран депутат Юрий Сорокин. Напомним, что должность освободилась в связи с трагической гибелью вице-спикера Валентина Каленского.
Пресс-портрет
Хоронен Михаил Яковлевич Шлосберг Лев Маркович
Котов Александр Алексеевич Копосов Анатолий Петрович
Яников Владимир Николаевич Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5
Севастьянов Алексей Анатольевич Дуля Виктор Федорович
Тудакова Наталья Викторовна Минаков Антон Александрович
Кузнецов Александр Викторович Козловский Всеволод Юрьевич
Источник: Псковская Лента Новостей
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