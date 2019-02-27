Происшествия

В Псковской области уничтожено более 2 тонн яблок, киви и апельсинов

В городе Себеже 22 февраля сотрудники территориального Управления Россельхознадзора в рамках реализации указа президента Российской Федерации «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», механическим путем уничтожили 2 тонны польских яблок и продукцию, на которую не был представлен фитосанитарный сертификат - 20 килограммов египетских апельсинов и киви неустановленного происхождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, ранее в Себежском районе Псковской области должностными лицами Управления в результате совместных мероприятий с сотрудниками Псковской таможни было задержано автомобильное транспортное средство, осуществлявшее незаконный ввоз с территории Республики Беларусь продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

При проведении досмотра грузового отсека автомобиля была выявлена партия яблок, на упаковочной таре были обнаружены маркировочные этикетки, согласно которым страна происхождения фруктов - Польша. Кроме того, были выявлены 10 килограммов апельсинов с указанием страны происхождения - Египет и 10 килограммов киви неустановленного происхождения.

Продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено решение о назначении наказания в виде административного штрафа.