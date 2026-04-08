 
Происшествия

Жителя Бурятии будут судить за нападение на полицейского на псковском вокзале

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Бурятии. Его обвиняют в применении насилия и публичном оскорблении сотрудника полиции на вокзале в Пскове в марте текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на перроне железнодорожного вокзала станции Псков. В ответ на законные действия сотрудника транспортной полиции он оскорбил полицейского, сбил его с ног и нанёс несколько ударов.

Уголовное дело передали в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

