СК проводит проверку по факту гибели пенсионера при пожаре в плюсской деревне Почап

В Плюсском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в деревне Почап Плюсского района тела пожилого мужчины со следами воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Напомним, возгорание жилого дома произошло на улице Центральной в деревне Почап Плюсского муниципального округа 7 апреля.