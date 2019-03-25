Происшествия

Великолучанка стала очередной жертвой телефонных мошенников

Жительница Великих Лук стала жертвой мошенников. 22 марта на мобильный телефон великолучанки 1959 года рождения поступил звонок от лже-сотрудника службы безопасности известного банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города.

Мужчина проинформировал женщину о том, что ее карту могут заблокировать. Для предотвращения неприятной ситуации гражданке необходимо было продиктовать номер карты, а также код, который придет ей по смс.

В итоге с ее счета списали 7 500 рублей. По данному факту проводится проверка.