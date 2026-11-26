Прогулка вдоль путей перед приближающимся поездом закончилась для двух псковичей травмами и смертью в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции СЗФО.

Фото: архив «МК в Санкт-Петербурге»

Вечером 24 ноября на 41-м километре восьмого пикета перегона «Гатчина-Варшавская — Верево» двое мужчин получили травмы в результате наезда электропоезда. Полицейские выяснили, что пострадавшие — жители Псковской области, 18 и 37 лет.

Мужчины шли вдоль железнодорожных путей, когда приближался поезд. Машинист пытался предупредить их, подавая громкие сигналы, и применил экстренное торможение. Но из-за близкого расстояния избежать наезда не удалось: мужчин задело по касательной. Один из пострадавших попал в больницу, другой скончался от полученных травм.