Происшествия

Рабочий провалился в квартиру, убирая снег с крыши

Сотрудник управляющей компании, убиравший снег с крыши двухэтажного жилого дома в Перми, неожиданно для самого себя вдруг переместился в чужой туалет вместе с лопатой - под ним провалился шифер, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на URA.RU.

На кадрах, которые разместили в соцсетях сами жильцы, видно, что теперь в ванной комнате нет потолка, а санузел полностью разгромлен.

По информации местных СМИ, в момент, когда рабочий провалился в ванную комнату, хозяин квартиры спокойно смотрел телевизор. Услышав грохот, он поспешил в санузел и обнаружил там незнакомца.

Сотрудник управляющей компании только смог произнести: «Извините, мы у вас крышу чистили и вот…». Мужчина помог ему выбраться из-под обломков. К счастью, рабочий отделался лишь легким испугом.

Хозяева квартиры решили проблему тем, что временно закрыли дыру фанерой. По предварительным данным, этот дом относится к аварийным, но его не расселяют.