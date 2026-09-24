Фонарный столб загорелся на улице Чудской в Пскове

Возгорание на опоре стационарного электрического освещения произошло на улице Чудской в Пскове 23 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 6:40. Огонь повредил электропроводку. Предположительной причиной стало короткое замыкание. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.

Также из-за короткого замыкания в 15:04 произошло возгорание в неэксплуатируемом строении в деревне Попадинка Порховского муниципального округа. Огонь уничтожил кровлю. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.