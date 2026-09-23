Около 2 кг марихуаны изъяли у наркоагрария из Великих Лук

Сотрудники ведомства по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с коллегами из МО МВД России «Новосокольнический» пресекли противоправную деятельность 44-летнего жителя города Великие Луки. Как сообщили в полиции, он подозревается в культивировании запрещенных к выращиванию растений и незаконном хранении марихуаны.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Сведения о наркоплантации поступили в органы внутренних дел от бдительного местного жителя во время проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-профилактической операции «Мак-2026». Полицейские, проверив информацию, установили, что подозреваемый организовал выращивание и высушивание конопли на участке домовладения своего отца в одной из деревень Новосокольнического муниципального округа.

При осмотре территории оперативники обнаружили около двух килограммов готовой к употреблению марихуаны и более центнера еще не высушенного сырья для ее производства в виде частей и целых кустов каннабиса.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 231 и частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное культивирование растений, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры).

В настоящее время фигурант находится под стражей. За инкриминируемые деяния ему может грозить до 10 лет лишения свободы.