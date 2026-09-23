В островской деревне Заборовье пропал 34-летний мужчина в черном

34-летний Александр Желнов пропал в деревне Заборовье Островского муниципального округа. 24 августа он ушел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет, предположительно, в черную кофту, черные штаны и галоши.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.