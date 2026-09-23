Обнаруженную в псковской деревне Ершово авиабомбу уничтожили

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны (АО-10) уничтожили 22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Авиабомбу, ранее обнаруженную в деревне Ершово Псковского муниципального округа, уничтожили специалисты Невского Краснознаменного ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета.

Также вблизи деревни Темери Пыталовского муниципального округа группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).