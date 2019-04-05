Происшествия

Пал травы уничтожил два дачных дома в порховской деревне Жателы

В 14.54 4 апреля из-за пала травы начался пожар в деревне Жателы в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели 2 дачных дома и 2 бесхозных строения. Удалось спасти жилой дом, 4 дачных дома и баню.

Всего за сутки зарегистрировано 59 палов травы на площади 47 га. С начала пожароопасного периода зафиксировано 468 загораний сухой растительности на площади 329,6 га.

Кроме того, за сутки ликвидировано 2 лесных пожара на площади 0,15 га в Новоржевском и Себежском районах. С начала пожароопасного периода зафиксировано 9 лесных пожаров на 2,4 га.