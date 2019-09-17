Происшествия

На улице Харченко в Пскове горят постройки. ВИДЕО

На улице Харченко в Пскове горят сараи. По предварительным данным, объятая пламенем площадь - 8 на 13 квадратных метров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 19 сентября. Сообщение о вызове поступило примерно в 14.47.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Пострадавших нет. Причина пожара - устанавливается», - отметили в ведомстве.

Напомним, также 19 сентября в Пскове произошел еще один пожар, тоже недалеко от Крестовского шоссе: в Зимнем переулке.