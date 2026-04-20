Хозпостройка сгорела при сжигании мусора в псковской деревне Корешниково

Возгорание хозяйственной постройки произошло в деревне Корешниково Псковского муниципального округа 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:46. Причиной, предположительно, стала неосторожность при сжигании мусора. Огнеборцами МЧС России спасены жилой дом и пять хозяйственных построек. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.

В субботу, в 22:32, пожарные МЧС России ликвидировали возгорание бесхозного строения на улице Тракторной в Новосокольниках. Предположительно, возгоранию послужили причины, связанные с неосторожным обращением с огнем. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.