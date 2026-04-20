Два пожара случилось в Псковской области из-за электроприборов в выходные

Два пожара произошло в регионе из-за аварийной работы электрооборудования в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В субботу в 6:43 поступило сообщение о возгорании бани на улице Южной в Новосокольниках. К ликвидации привлеклись пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 14:54, произошло возгорание в садовом доме в деревне Малые Буравцы Печорского муниципального округа. В садовом доме сгорела кровля по всей площади, веранда сгорела по всей площади, комната выгорела изнутри. Областными пожарными спасен жилой дом. Привлекались шесть специалистов и две единицы техники.