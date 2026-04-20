Печное оборудование стало причиной двух пожаров в Псковской области в выходные

Два пожара произошло в Псковской области по вине неисправности печного оборудования в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В воскресенье в 9:57 поступило сообщение о возгорании садового дома в садовом некоммерческом товариществе «Мирное» Псковского муниципального округа. Огнеборцам МЧС России удалось спасти три хозяйственные постройки. Привлекались девять специалистов и три единицы техники.

Позднее, в 10:00, в Пскове в Красногорском переулке произошло возгорание бани. Пожарные спасли хозяйственную постройку. Привлекались семь специалистов МЧС России и три единицы техники.

