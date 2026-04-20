Шесть преступников, находившихся в федеральном розыске, задержали в Псковской области

Подведены итоги первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Эта операция проходила на территории Псковской области с 15 по 16 апреля. За данный период задержано 14 преступников, установлено местонахождение двух без вести пропавших граждан. В отношении семи установленных злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении трех лиц - подписка о невыезде.

В Пскове было установлено местонахождение двух без вести пропавших несовершеннолетних 2010 и 2012 годов рождения.

Совместно с УФСИН России по Псковской области задержано шесть преступников, находившихся в федеральном розыске.