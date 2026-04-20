Псковский пенсионер получил 3 года колонии за пьяный наезд на пешехода

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение в отношении 65‑летнего местного жителя, совершившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.





Инцидент произошёл 9 января 2025 года на улице Алексея Алёхина в Пскове. Мужчина, управлявший автомобилем «УАЗ Патриот», находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по проезжей части, он создал опасность для пешехода, шедшего по правому краю дороги в попутном направлении, и совершил на неё наезд. Автомобиль проехал передними и задними колёсами по ногам пострадавшей, причинив ей тяжкий вред здоровью.



Водитель нарушил несколько пунктов Правил дорожного движения РФ (пп. 2.7, 10.1, 17.1, 17.4), что усугубило ситуацию. Суд признал мужчину виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека») и вынес следующий приговор: 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении и лишение права управлять транспортными средствами на 2,5 года.



Приговор пока не вступил в законную силу.