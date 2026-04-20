СК проводит проверку по факту гибели пенсионера при пожаре в пыталовском посёлке Белорусский

В Пыталовском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре, сообщили СУ СК России по Псковской области в канале в мессенджере МАХ.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Белорусский Псковской области тела пожилого мужчины со следами воздействия высоких температур.

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.