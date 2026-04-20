Около семи миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Мошенники выманили у жителей Псковской области семь миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В частности, незнакомцы предложили собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета». А кому-то махинаторы обещали освободить их родственников от ответственности якобы за оказание помощи неким злоумышленникам.

В итоге потерпевшие, поддавшись на ухищрения махинаторов, лишились в обшей сложности около семь миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.