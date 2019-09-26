Происшествия

Мошенница из Владимирской области лишила денег великолучанку, пытавшуюся купить материалы для маникюра

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели деньгами граждан. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 35-летняя горожанка заинтересовалась в социальных сетях страничкой одной девушки, которая реализовывала материал для маникюра. Великолучанка вступила с ней в переписку, а затем оформила заказ. На указанные ей реквизиты она перевела около 5 тысяч рублей, однако заказанные материалы так и не получила, после чего обратилась за содействием в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки в результате проведенных мероприятий сумели установить личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество 25-летняя жительница Владимирской области, которая, как выяснилось, создала фейковую страницу в Сети. В настоящее время проводится проверка.

А в Пскове жертвой дистанционного мошенничества стала 60-летняя пенсионерка. Ей 27 сентября позвонил некий представитель банка и под предлогом приостановления возможной транзакции денежных средств похитил с ее банковской карты более 85 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.