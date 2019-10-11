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Отменить запрет на окрашивание волос и ношение причесок в великолукских школах требует прокуратура

Прокуратура города Великие Луки провела проверку соблюдения локальных нормативных правовых актов образовательными учреждениями города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки установлено, что в ряде школ города действуют Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся, которые устанавливают запрет на окрашивание волос обучающимися и ношение отдельных видов причесок.

Вместе с тем, статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устанавливающей компетенцию образовательной организации, не предусмотрено право последней на регулирование цвета волос обучающихся.

В этой связи прокуратурой города в адрес директоров 4 школ принесены протесты с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой города на контроль.