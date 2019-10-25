Происшествия

В Псковской области запрещен ввоз более 30 тонн белорусской продукции

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок был запрещен ввоз четырех партий молока и молочной продукции, изготовленных известным белорусским производителем. Груз, общим весом 31,5 тонна, перемещался двумя автомобилями в адрес компании, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе осуществления документарной проверки было установлено, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации в отношении предприятия-изготовителя ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» Россельхознадзором с 22 октября 2019 года введены временные ограничения на поставку продукции данного предприятия на территорию Российской Федерации.

Кроме того, в деревне Лобок при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни было приостановлено движение автомобиля, осуществившего ввоз с территории Республики Беларусь 350 килограммов готовой мясной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.

В ходе осуществления ветеринарно-санитарного досмотра на части продукции были обнаружены маркировочные этикетки предприятия ОАО «Витебский мясокомбинат», в отношении продукции которого с 16.02.2019 введены временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию.

Также при досмотре грузового отсека автомобиля было установлено, что транспортировка и хранение готовой мясной продукции осуществлялись с нарушением температурного режима - отсутствует холодильное оборудование.

Перемещение 31,5 тонны молочной и 350 килограммов мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Республику Беларусь.