

Злоумышленники обманули жителей Пскова, Великих Лук и Псковского муниципального округа, похитив у них деньги через мессенджеры. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Аферисты представлялись сотрудниками финансовых ведомств и убеждали граждан срочно провести «декларирование» их сбережений, чтобы избежать потерь. Некоторым жертвам они также обещали дополнительный заработок в интернете.

В результате доверчивые пользователи, среди которых оказались как пенсионеры, так и молодежь, перевели мошенникам свои накопления. По фактам хищений возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

«В этой связи полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения основных правил безопасности. Не доверяйте неизвестным «доброжелателям». Критически относитесь ко всей информации с их стороны. Запомните: перечислять деньги незнакомцам в Сети - почти всегда плохая идея! А лучший способ оградить себя от разного рода махинаторов — не вступать с ними в долгий диалог. Проявляйте бдительность! В случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию»,- предупредили в пресс-службе ведомства.